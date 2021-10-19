Полковник полиции рассказал, как защитить имущество от дачных воров

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Начальник отдела внедрения и эксплуатации технических средств, полковник полиции Валерий Екимов рассказал, как защитить свое имущество от дачных воров.

По его словам, большинство дачников пользуются услугами Росгвардии: на территории участка устанавливают систему сигнализации, и в случае ее срабатывания на место выезжает наряд. Перед установкой приборов специалисты проводят осмотр территории, оценивают ее защищенность.

Затем с собственником заключают договор на обслуживание системы сигнализации. Подобная система обойдется в 600–1000 рублей ежемесячно.

Валерий Екимов рассказал, что под охраной Росгвардии сейчас находятся около семи тысяч дачных участков в Петербурге и Ленобласти, и это число со временем только растет — спрос довольно высок.

Он отметил, что существуют и другие способы защиты дачного имущества. Некоторые граждане устанавливают общую на весь коттеджный поселок будку с сигнализацией и видеонаблюдением, покупая услуги ЧОП или ФГУП охраны, передает издание «Невские новости».

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