Полковник полиции рассказал, как защитить имущество от дачных воров
Начальник отдела внедрения и эксплуатации технических средств, полковник полиции Валерий Екимов рассказал, как защитить свое имущество от дачных воров.
По его словам, большинство дачников пользуются услугами Росгвардии: на территории участка устанавливают систему сигнализации, и в случае ее срабатывания на место выезжает наряд. Перед установкой приборов специалисты проводят осмотр территории, оценивают ее защищенность.
Затем с собственником заключают договор на обслуживание системы сигнализации. Подобная система обойдется в 600–1000 рублей ежемесячно.
Валерий Екимов рассказал, что под охраной Росгвардии сейчас находятся около семи тысяч дачных участков в Петербурге и Ленобласти, и это число со временем только растет — спрос довольно высок.
Он отметил, что существуют и другие способы защиты дачного имущества. Некоторые граждане устанавливают общую на весь коттеджный поселок будку с сигнализацией и видеонаблюдением, покупая услуги ЧОП или ФГУП охраны, передает издание «Невские новости».
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