Станций МЦД с пересадками станет в три раза больше к 2025 году

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К 2025 году количество станций МЦД с пересадками увеличится более чем в три раза. Об этом во вторник, 19 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

В настоящее время на двух диаметрах работает 21 такая станция. Однако уже в ближайшие годы их число увеличится до 27. А к 2025 году на пяти диаметрах в общей сложности будет работать 67 хабов с пересадками между МЦД, МЦК и метро. Причем 18 из них расположатся на D4.

— По поручению мэра Москвы мы продолжаем работу по созданию транспортного бесшовного пространства с единой билетной системой и общими стандартами обслуживания. К 2025 году на всех пяти МЦД будет 67 пересадочных станций, включая более 20 пересадок на МЦК и БКЛ — два транспортных сердца столицы, — приводятся слова руководителя департамента Максима Ликсутова в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Он отметил, что увеличение числа удобных пересадок даст пассажирам транспортную свободу.

До этого Ликсутов рассказал, что после того как все участки БКЛ в столице будут открыты, на линию пустят более 100 новых поездов «Москва-2020». В них организованы USB-зарядки, датчики дыма, интерактивные дисплеи для навигации и климатические установки с обеззараживанием воздуха.