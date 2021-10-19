Подозреваемую в убийстве девочки в Вологде могут отправить в психиатрический стационар

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Женщину, которую подозревают в убийстве девятилетней девочки в Вологде, могут по решению суда поместить в психиатрический стационар для проведения экспертизы. Об этом во вторник, 19 октября, сообщил руководитель объединенной пресс-службы судов Вологодской области Анастасия Красотина.

— Если подозреваемый или обвиняемый не заключен под стражу, то органы следствия при наличии оснований могут ходатайствовать перед судом о помещении его в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства судебной экспертизы, — пояснила собеседница РИА Новости.

Красотина подытожила, что пока в местные суды на поступали материалы об избрании меры пресечения для злоумышленницы.

Девочка в возрасте девяти лет пропала в Вологде в субботу, 16 октября. Ее искали с полудня 17 октября. К поискам были привлечены сотрудники полиции, СК РФ, спасатели и волонтеры.

Тело было найдено в квартире пятиэтажного дома в Долгом переулке.

Подозреваемую в убийстве девочки 40-летнюю женщину задержали. В настоящее время она отказывается от общения со следователями и находится в невменяемом состоянии.

Известно, что подозреваемую ранее судили за нецензурную брань в общественном месте. Она также состоит на учете в психоневрологическом диспансере и была лишена родительских прав.