Мурашко раскрыл число повторно привившихся от COVID-19 в России

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Более 2,5 миллиона людей повторно привились от коронавируса в России. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко во вторник, 19 октября.

— Увеличилось количество пациентов, ранее вакцинированных. Как мы рекомендовали, через шесть месяцев после проведенной ранее вакцинации необходимо прийти на повторную вакцинацию, — рассказал министр.

Число ревакцинированных от COVID-19 растет, их более 2,5 миллиона людей, уточнил он. Это те люди, которые позаботились о своем здоровье, приводит слова Мурашко агентство городских новостей «Москва».

19 октября вице-премьер Татьяна Голикова предложила обратиться к Путину и ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ростом числа заболевших COVID-19 в стране.