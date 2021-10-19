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Мурашко раскрыл число повторно привившихся от COVID-19 в России

Иван Юминов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Мурашко раскрыл число повторно привившихся от COVID-19 в России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Более 2,5 миллиона людей повторно привились от коронавируса в России. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко во вторник, 19 октября.

— Увеличилось количество пациентов, ранее вакцинированных. Как мы рекомендовали, через шесть месяцев после проведенной ранее вакцинации необходимо прийти на повторную вакцинацию, — рассказал министр.

Число ревакцинированных от COVID-19 растет, их более 2,5 миллиона людей, уточнил он. Это те люди, которые позаботились о своем здоровье, приводит слова Мурашко агентство городских новостей «Москва».

19 октября вице-премьер Татьяна Голикова предложила обратиться к Путину и ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ростом числа заболевших COVID-19 в стране.

Она также попросила премьер-министра Михаила Мишустина поддержать предложенные ей меры и учесть сложившуюся в России эпидемиологическую ситуацию. Вице-премьер подытожила, что в настоящее время граждане, которые болеют коронавирусом, часто пренебрегают самоизоляцией.

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За последние 24 часа в России выявили 33 740 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. Отмечается, что 7,4 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни.

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