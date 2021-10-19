Генеральный директор Большого театра Урин попал в больницу в Москве

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Генеральный директор Большого театра Владимир Урин попал в больницу, где ему провели операцию. Об этом сообщила пресс-атташе учреждения Катерина Новикова во вторник, 19 октября.

— Театр подтверждает, что генеральный директор Большого театра Владимир Урин был действительно госпитализирован в одну из столичных клиник с подозрением на сердечную недостаточность, — рассказала она.

Урину провели операцию, а в настоящее время он продолжает лечение в стационаре, приводит слова Новиковой РИА Новости.

13 октября Тверской суд Москвы не удовлетворил иск балерины Анастасии Волочковой к Большому театру о признании незаконным предоставления ей 11-летнего неоплачиваемого отпуска. Днем ранее она разместила публикацию на своей странице в социальной сети Instagram.

Свое увольнение из Большого театра в 2003 году Волочкова также назвала незаконным. Балерина требовала возместить ей моральный ущерб за незаконное предоставление отпуска без сохранения зарплаты в период с 2010 по 2021 год.