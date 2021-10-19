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Врач назвала главный симптом холодовой аллергии

Анна Михалюк

Общество
Врач назвала главный симптом холодовой аллергии
Фото: Pexels

Врач-аллерголог Майя Руселевич рассказала о том, что такое холодовая аллергия и как ее можно диагностировать в домашних условиях.

— Холодовая аллергия — распространенное понятие. У многих при контакте кожи с холодным воздухом появляются высыпания, волдыри, кожи становится сухой. Но после того, как вы приходите домой, все исчезает. Это легко проверить: приложите к коже кусочек льда, когда вы дома, и вы увидите покраснение кожи. Но нужно помнить, что из-за контакта с холодным и сухим воздухом обостряется атопический дерматит. Чтобы избавиться от аллергии, необходимо не заниматься самолечением, а обратиться к врачу, - рассказала эксперт в интервью для YouTube-канала «Клатч Онлайн».

Также врач объяснила, что покраснение кожи лица, в частности, щек на улице – это холодовой панникулит.

— Жировая прослойка начинает уплотняться, и за счет этого щеки уплотняются. На самом деле, достаточно прийти домой, и когда кожа согревается, это проходит. Мы рекомендуем надевать шарф, который будет служить прослойкой между кожей и воздухом, а также специальные колд-крема или эмоленты, — рекомендует эксперт.

Врачи назвали факторы, которые вызывают аллергию у жителей мегаполиса.

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