Названы факторы, вызывающие аллергию у жителей мегаполисов

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Аллергическую реакцию у жителей больших городов могут провоцировать частые стрессы и грязный воздух. Об этом сообщила врач-аллерголог Центра аллергологии и иммунологии ГКБ №52 Ольга Мухина.

Медик отметила, что нервная, иммунная и эндокринная системы связаны между собой, поэтому в мегаполисах больше факторов, которые могут стать триггерами аллергии. Среди частых аллергенов она назвала аэрополлютанты — химические вещества, которые раздражают слизистую.

Ольга Мухина добавила, что вероятность появления аллергии у родителей с это патологией составляет 70-80 процентов.

Диетолог, невролог Марият Мухина ранее рассказала, какие продукты способствуют поддержанию и активизации мозговой деятельности в преклонном возрасте. По словам эксперта, все продукты, питающие мозг, должны быть животного происхождения.

До этого врач назвал неочевидные продукты, которые могут испортить фигуру. Набор лишнего веса может быть связан с пищевой аллергией и пищевой непереносимостью, считает врач-эндокринолог Антон Поляков.