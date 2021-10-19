Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Два безработных москвича украли детскую коляску на юго-востоке города

Илья Ашуров

Происшествия
Два безработных москвича украли детскую коляску на юго-востоке города
Фото: Moscow-live
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Кузьминки Карта всех событий

Полиция задержала двух жителей столицы, которые подозреваются в хищении детской коляски. Об этом во вторник, 19 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по столице.

Задержанными оказались ранее неоднократно судимые мужчины в возрасте 46 и 50 лет. По данным ведомства, они украли коляску стоимостью почти 30 тысяч рублей из подъезда жилого дома в районе Кузьминки.

В настоящее время задержанные находятся под подпиской о невыезде. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Еще одна кража произошла на западе столицы. Мужчина заказал в интернет-магазине вещи элитных брендов, в качестве адреса доставки он указал жилой дом на улице Крылатские Холмы. Когда курьер приехал с товаром, злоумышленник встретил его у лифта, забрал вещи и скрылся, заявив, что оплатит покупку после примерки. Однако на самом деле мужчина покинул дом, воспользовавшись другим выходом.

Затем похититель зашел в близлежащий продуктовый магазин, где переложил вещи в пакеты. Этот эпизод попал на камеры видеонаблюдения, вскоре злоумышленника задержали.

Читайте также:
ПреступленияМВДМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как создать крепкую семью?

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Верните дикость!

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Гэндальф белый и хоббит черный

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ипотека делает семьи крепче

Надежда Головкова
Надежда Головкова

Три риска интернет-покупок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Россия гарантирует «чистоту» неба

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Развели кабанов, понимаешь

Все мнения
О проекте