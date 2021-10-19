Два безработных москвича украли детскую коляску на юго-востоке города

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Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Кузьминки Карта всех событий

Полиция задержала двух жителей столицы, которые подозреваются в хищении детской коляски. Об этом во вторник, 19 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по столице.

Задержанными оказались ранее неоднократно судимые мужчины в возрасте 46 и 50 лет. По данным ведомства, они украли коляску стоимостью почти 30 тысяч рублей из подъезда жилого дома в районе Кузьминки.

В настоящее время задержанные находятся под подпиской о невыезде. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Еще одна кража произошла на западе столицы. Мужчина заказал в интернет-магазине вещи элитных брендов, в качестве адреса доставки он указал жилой дом на улице Крылатские Холмы. Когда курьер приехал с товаром, злоумышленник встретил его у лифта, забрал вещи и скрылся, заявив, что оплатит покупку после примерки. Однако на самом деле мужчина покинул дом, воспользовавшись другим выходом.

Затем похититель зашел в близлежащий продуктовый магазин, где переложил вещи в пакеты. Этот эпизод попал на камеры видеонаблюдения, вскоре злоумышленника задержали.