Лавров призвал НАТО сделать шаги для улучшения отношений с Россией

Фото: МИД РФ

Москва считает, что НАТО для улучшения отношений с Россией первым должно сделать соответствующие шаги. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во вторник, 19 октября.

— Да, мы исходим из этого, потому что мы никогда не начинали ухудшение наших отношений ни с НАТО, ни с Европейским союзом, ни с любой другой страной Запада или какого-либо иного региона мира, — приводит слова Лаврова РИА Новости.

18 октября Лавров рассказал, что Россия с 1 ноября приостанавливает работу своего представителя при НАТО. Деятельность информационного бюро альянса в Москве также прекращается.

Это решение стало ответным шагом на отзыв аккредитации у восьми сотрудников постоянного представительства России при организации. Для контактов со страной альянсу теперь нужно будет обращаться к послу России в Бельгии.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна является сильной, она ищет союзников и не собирается никому угрожать. По его словам, Москва заинтересована, чтобы страны Европы процветали, но были независимыми.

Им нужна своя армия, а не американцы, которые защищают их от «страшных» русских, добавил он. Песков также отметил, что для России «худшим сценарием» стало бы вступление Украины в НАТО.