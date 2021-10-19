Названы пять витаминов, помогающих в борьбе с гипотонией

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В решении проблемы с плохим самочувствием из-за пониженного давления поможет прием некоторых витаминов и микроэлементов. О маленьких, но важных борцах за здоровье в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал доктор медицинских наук, профессор, руководитель временного COVID-госпиталя при клинической больнице «РЖД-Медицина» имени Семашко Заур Шугушев.

— Профилактика гипотонии — прием витаминов С, Е, В, В5, В6, фосфора и кальция. Именно профилактика. Лечение гипотонии витаминами не производится, — сказал врач.

По его словам, витамины «помогут навсегда забыть о пониженном давлении и сопутствующих неприятных симптомах». Однако и в этих случаях необходимый комплекс витаминов сможет подобрать исключительно врач.

Употребление соли в большом количестве может негативно отразиться на состоянии здоровья и привести к повышенному кровяному давлению, рассказывала ранее гастроэнтеролог, диетолог центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Наталья Стукова.

Она особо подчеркнула, что соль принимает участие в обменных процессах на уровне клеток, поэтому крайне необходима для организма. Содержащиеся в этом продукте минералы поддерживают баланс электролитов, к которым относится натрий.