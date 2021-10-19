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Волка заметили на детской площадке в Уфе

Виктория Сикерина

Общество
Волка заметили на детской площадке в Уфе
Фото: @pdmnews

Жители Уфы обнаружили на одной из детских площадок дикого волка. После обращений горожан спасатели республиканского министерства природы выехали на место и поймали животное. Об этом во вторник, 19 октября, сообщили в пресс-службе ведомства Башкирии.

— Волк только что отловлен сотрудником минэкологии республики совместно со спасателями МЧС в микрорайоне Сипайлово в Уфе. Хищника вывезут в Иглинский район и выпустят в среду обитания — в лес, — заявили в министерстве.

Вскоре в ведомстве отметили, что от полученных во время поимки травм животное скончалось. Специалисты попытались его реанимировать, однако это не дало результата.

— Отлов велся гуманными методами, исключительно при помощи специальной сетки, однако дикому зверю потребовалась помощь ветеринара. Специалистами МЧС и ветеринарами были проведены реанимационные действия, но он умер, — передает РИА Новости сообщение Министерства природы Башкирии.

Видео: @rian_ru

Похожий инцидент случился в Москве в понедельник, 18 октября. Тогда в центре столицы москвичи увидели лису на территории храма Василия Блаженного. Животное пару минут погуляло по территории храмового комплекса, а потом убежало.

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