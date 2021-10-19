Москвичам рассказали легенду о часах на главной башне Северного речного вокзала

Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия г.Москвы

Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Жителям столицы рассказали, что часы на главной башне здания Северного речного вокзала изготовили около 200 лет назад. Однако автор работы до сих пор неизвестен. Об этом сообщили во вторник, 19 октября, в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве отметили, что уникальные куранты установлены в механизм часов. При этом все детали конструкции выполнены вручную.

— По легенде, их перевезли в Москву из Воскресенского собора города Волоколамска. Все детали часов сделаны вручную настолько точно, что поломка исключена. И все же в 1996 году механизм заменили на электронный, чтобы сотрудники вокзала не заводили их каждые два дня, — говорится в сообщении департамента.

В сентябре мэр столицы Сергей Собянин заявил, что обновленный Северный речной вокзал за год успели посетить уже свыше полутора миллиона человек. Объект, по словам главы города, стал новым центром культурной жизни на севере Москвы.

Также 19 октября стало известно, что почти два миллиарда рублей из столичного бюджета направят на организацию речного транспорта в городе в следующем году. За три года на указанную отрасль планируется потратить более пяти миллиардов рублей.