Маршруты трамваев изменили из-за ДТП на путях на юге Москвы

Фото: Роман Силетских / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Судостроительная улица Карта всех событий

Трамваи, следующие по маршрутам № 47 и № 49, задерживаются из-за дорожной аварии на путях на Судостроительной улице в столице. Об этом сообщили во вторник, 19 октября, в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что из-за происшествия трамваи следуют до Нижних Котлов вместо Нагатина.

— Будьте внимательны, слушайте объявления водителей, — уточнили в департаменте.

В результате движение общественного транспорта полностью восстановили, заключили в сообщении.

Ранее стало известно, что авария с участием автомобиля и трамвая произошла в Москве, в результате чего одна из тележек вагона сошла с рельсов. В происшествии никто не пострадал.

В понедельник, 18 октября, в дептрансе столицы рассказали, что маршрут курсирующего по северу Москвы трамвая № 6 изменится в ночное время по будням с 19 октября. В указанное время общественный транспорт будет проезжать от станции метро «Сокол» до Восточного моста.

Уточняется, что схема следования трамвая изменится из-за проведения ремонта трамвайных путей на Лодочной улице.