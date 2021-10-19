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Трое погибли из-за суррогатного алкоголя в Курганской области

Иван Юминов

Происшествия
Трое погибли из-за суррогатного алкоголя в Курганской области
Фото: СК РФ

Следователи задержали мужчину после гибели трех людей от суррогатного алкоголя в Курганской области. Об этом сообщили в региональном СУ СК во вторник, 19 октября.

— По данным следствия, в сентябре текущего года шесть человек были госпитализированы после употребления суррогатного алкоголя. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, три человека скончались в течение месяца, — говорится в сообщении.

Суррогатный алкоголь с метиловым спиртом им продал 56-летний житель Кургана. При обыске у подозреваемого нашли около 60 литров подобного напитка.

Уголовное дело возбуждено по статье «Сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Мужчина заключен под стражу, отмечается на сайте СК.

9 октября в СК сообщили, что число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 30. Специалисты обнаружили в изъятом алкоголе метанол.

Всего в экспертно-криминалистическое подразделение УМВД России по Оренбургской области, расположенное в городе Орске, поступило около 2000 единиц изъятых объектов. Следователи задержали троих продавцов поддельной алкогольной продукции, из-за которой впоследствии отравились люди.

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