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Число погибших после распития суррогатного алкоголя в Оренбуржье увеличилось до 30

Михаил Алимов

Происшествия
Число погибших после распития суррогатного алкоголя в Оренбуржье увеличилось до 30
Фото: Pixabay

Число жертв изготовителей поддельного алкоголя в Оренбургской области достигло 30. Об этом в субботу, 9 октября, заявила замминистра региональной и информационной политики региона Инна Аверкова.

— Подтвердили 30 [погибших], — рассказала она ТАСС.

До этого в региональном управлении СК сообщили о 29 погибших.

В этот же день сообщалось, что специалисты обнаружили в изъятом алкоголе метанол. Всего в экспертно-криминалистическое подразделение УМВД России по Оренбургской области, расположенное в городе Орске, поступило около 2000 единиц изъятых объектов.

Следователи Оренбургской области задержали троих продавцов поддельной алкогольной продукции, из-за которой впоследствии отравились люди.

Правоохранители задержали 29-летнего жителя Орска, который организовал нелегальное производство и сбывал опасные спиртосодержащие напитки.

Также были задержаны 60-летний уроженец села Акжарского Ясненского городского округа и 47-летняя жительница поселка Красночабанского Домбаровского района. Они, предположительно, занимались продажей поддельного алкоголя.

Суд на два месяца арестовал одного из шести подозреваемых.

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