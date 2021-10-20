Москвичам рассказали, как проект «Освой гаджет» помогает пенсионерам

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Постоянными участниками проекта «Освой гаджет» за год его работы стали более четырех тысяч жителей Москвы старшего возраста. Проект был создан с целью научить как можно большее число пенсионеров пользоваться смартфонами и другими техническими устройствами.

— Умение легко ориентироваться в онлайн-пространстве — важный навык для жизни в современном мире. Цель проекта «Освой гаджет» — научить москвичей «серебряного возраста» пользоваться мобильными технологиями, чтобы преодолеть социальную изоляцию, которая появилась за время пандемии, — рассказала директор «Московских социальных центров» Елена Громова.

Первые уроки в рамках проекта состоялись в прошлом году в пространствах клуба «Мой социальный центр» в районах Преображенское и Сокольники. Эти уроки проходили в режиме офлайн в группах до пяти человек.

За год работы проект стал более масштабным. В настоящее время пожилые москвичи могут не только научиться пользоваться гаджетами, но и устанавливать на них приложения создавать профили в соцсетях и проводить видеоконференции на платформе Zoom.

Некоторые ученики проекта настолько прониклись занятиями, что стали вести собственные блоги. Для таких слушателей специалисты центра читают более продвинутые лекции.

Из-за пандемии коронавируса занятия перешли в режим онлайн. За год на канале проекта на YouTube появилось более 300 видео. Летом текущего года клубы «Освой гаджет» снова стали собираться для уроков в офлайне.

Главной особенностью проекта является индивидуальный подход к каждому из учеников, предали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что за три года работы проект «Московское долголетие» провел 18 миллионов занятий для 380 тысяч участников. Об этом рассказал руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак.

Проект рассчитан на москвичей в возрасте 60–70 лет. На период пандемии программа переходила в онлайн-формат, благодаря чему появились такие новые направления, как «Литературная мастерская» и «Онлайн-экскурсии». За четыре месяца дистанционной работы к онлайн-занятиям через портал mos.ru присоединились более четырех тысяч москвичей старшего возраста.