Станислав Черчесов ответил на обвинения в коррупции

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отреагировал на резкие высказывания знаменитого футболиста и тренера Андрея Канчельскиса.

Ранее Канчельскис заявил, что Черчесов брал деньги за приглашение игроков в российскую сборную.

— С Канчельскисом мы вместе выступали за сборную, он был великолепным игроком. Но мы не общались уже много времени, поэтому я был реально удивлен его высказываниям, — сказал экс-тренер сборной.

Он добавил, что все остальные высказывания, которые озвучил Канчельскис, нужно проверять у первоисточника и узнавать, что именно он хотел этим сказать, пишет «Спорт-экспресс».

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу 8 июля. Он возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. Под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира и не смогла выйти в плей-офф на первенстве Европы.

На посту главного тренера отечественной сборной Черчесова сменил Валерий Карпин. 26 июля в РФС сообщили, что он подписал контракт. Он будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. Карпин поблагодарил РФС за оказанное ему доверие и подчеркнул, что его ждет «ответственный и интересный этап в тренерской карьере». Главной задачей для сборной новый тренер считает попадание на ЧМ-2022 в Катаре.