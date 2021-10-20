Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Украинская Федерация работодателей заявила об энергетической катастрофе в стране

Юлия Курганова

В мире
Украинская Федерация работодателей заявила об энергетической катастрофе в стране
Фото: pixabay.com/ru

На рынках энергетических ресурсов Украины сложилась катастрофическая ситуация. Соответствующее заявление в среду, 20 октября, распространила национальная Федерация работодателей страны.

— Катастрофическая ситуация, сложившаяся на рынках энергоресурсов Украины, для защиты промышленности и экономики Украины в целом требует срочных действий власти, — сказано в документе, опубликованном на сайте организации.

В этом году произошел большой рост стоимости энергоресурсов, сложилась ситуация, когда цена на газ для предприятий на Украине в четыре–пять раз выше, чем у их конкурентов, отметили в федерации.

Эксперты предупреждают, что подобное положение дел спровоцирует негативные последствия для национальной экономики. В частности, речь идет о сокращениях на предприятиях, закрытиях компаний, увеличении трудовой миграции и уменьшение поступлений в государственные и муниципальные бюджеты.

Заявление было обнародовано после того, как партия «Батькивщина» бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко потребовала объявить чрезвычайное положение в энергетике из-за критической ситуации с запасами газа в стране и завышенными тарифами ЖКХ.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 октября обратился к украинцам из-за цен на газ. Он заявил, что украинским потребителям хватит газа «по нормальным ценам». Президент Украины также отметил, что отопительный сезон является ответственностью любой власти.

16 октября вице-премьер России Александр Новак заявил, что позиция Украины по газовому вопросу является иждивенческой. По его словам, Киев пытается навязать Москве обязательства по использованию их газотранспортной системы и поставкам сырья в Европу. При этом Украина продолжает закупки газа через реверс и переплачивает за это, что вызывает удивление.

Читайте также:
глобальная катастрофаФранцияРабота
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Ботаники стали миллионерами

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая война

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как создать крепкую семью?

Надежда Головкова
Надежда Головкова

Подбирайте гардероб с умом

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Верните дикость!

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ипотека делает семьи крепче

Все мнения
О проекте