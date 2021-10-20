Москвичам рассказали о реконструкции станций метро «Варшавская» и «Каширская»

Фото: telegram/«Дептранс Москвы»

В Москве одновременно откроется восточный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро и две станции, закрытые на реконструкцию, — «Варшавская» и «Каширская». Об этом в среду, 20 октября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В ведомстве перечислили изменения, которые ожидают пассажиров на обновленных станциях.

— На «Каширской» восстановят кросс-платформенную пересадку на одноименную станцию Замоскворецкой линии. При движении по БКЛ против часовой стрелки без перехода на другую платформу можно будет пересесть на Замоскворецкую линию в сторону центра, против часовой стрелки – из центра, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Кроме того, на «Варшавской» сохранятся кованые изображения с видами польской столицы, а на «Каширской» появятся интересные цветовые решения. Так, на северной платформе путевые стены будут темными, а колонны оформят в светлых цветах, а на южной поступят наоборот. При этом обе облицуют мрамором Саянский и гранитом Лабродорит.

До этого сообщалось, что в Москве до конца 2024 года построят 35 станций метро. Одной из главных задач для города является завершение строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Также продлят Калининско-Солнцевскую линию до аэропорта Внуково, Сокольническую — до станции «Потапово», а Люблинско-Дмитровскую линию — до поселка Северного.