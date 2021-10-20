Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде дала признательные показания

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Женщина, которую подозревают в убийстве девятилетней девочки в Вологде, признала свою вину. Ей назначили психиатрическую экспертизу из-за неуверенности в ее вменяемости. Об этом в среду, 20 октября, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Вологодской области.

— В ходе допроса женщина дала признательные показания, пояснив, что совершила убийство ребенка на почве возникших неприязненных отношений, — говорится в сообщении.

В ближайшее время следствие планирует предъявить злоумышленнице обвинение по статье «Убийство малолетнего», подытожили в ведомстве.

Девочка в возрасте девяти лет пропала в Вологде в субботу, 16 октября. Ее искали с полудня 17 октября. К поискам были привлечены сотрудники полиции, СК РФ, спасатели и волонтеры.

Тело ребенка нашли в квартире пятиэтажного дома в Долгом переулке.

Вскоре подозреваемую в убийстве девочки 40-летнюю женщину задержали. Однако она отказалась от общения со следователями и находилась в невменяемом состоянии.

В результате стало известно, что женщину, которую подозревают в убийстве девятилетней девочки в Вологде, могут по решению суда поместить в психиатрический стационар для проведения экспертизы.

Также 19 октября следствие возбудило уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов системы профилактики, которые не смогли определить, что пребывание в семье представляло для убитой девятилетней девочки из Вологды угрозу.