Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Поклонская впервые показала себя в мундире дипломата

Анастасия Колоскова

Общество
Поклонская впервые показала себя в мундире дипломата
Фото: Instagram/nv_poklonskaya

Наталья Поклонская, назначенная новым послом Российской Федерации в Кабо-Верде, впервые показала себя в дипломатическом мундире. Соответствующую фотографию она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На снимке она позирует на темном фоне в мундире, надетом на рубашку без галстука.

«Самый красивый в мире посол»; «Солидно и красиво!»; «Эта форма тоже идет!» — прокомментировали снимок фолловеры, пожелав дипломату удачи на новом месте.

На должность посла в островном государстве, находящемся в Западной Африке, Поклонская была назначена указом президента России Владимира Путина 13 октября. Сама бывший депутат рассказала, что рада новому назначению и мечтала о дипломатической работе.

С 2012 по 2014 год политик занимала должность старшего прокурора Генеральной прокуратуры Украины. После Евромайдана и вхождения Крымского полуострова в состав России в 2014 году Поклонская на протяжении двух лет возглавляла прокуратуру Республики Крым.

В 2016 году юриста избрали депутатом Государственной думы РФ. В парламенте она была довольно яркой фигурой, в частности, выступала против пенсионной реформы. Предлагала также законопроекты по борьбе с коррупцией. Она думала идти в Госдуму и в новый созыв, но в мае 2021 года сняла свою кандидатуру с предварительного голосования партии «Единая Россия», и 12 октября 2021 года ее полномочия как депутата истекли.

Читайте также:
Дипломатияфото в соцсетиНаталья Поклонская
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Никонов
Александр Никонов

Звездная пыль в глаза

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Ботаники стали миллионерами

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая война

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как создать крепкую семью?

Надежда Головкова
Надежда Головкова

Подбирайте гардероб с умом

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Верните дикость!

Все мнения
О проекте