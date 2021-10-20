Поклонская впервые показала себя в мундире дипломата

Фото: Instagram/nv_poklonskaya

Наталья Поклонская, назначенная новым послом Российской Федерации в Кабо-Верде, впервые показала себя в дипломатическом мундире. Соответствующую фотографию она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На снимке она позирует на темном фоне в мундире, надетом на рубашку без галстука.

«Самый красивый в мире посол»; «Солидно и красиво!»; «Эта форма тоже идет!» — прокомментировали снимок фолловеры, пожелав дипломату удачи на новом месте.

На должность посла в островном государстве, находящемся в Западной Африке, Поклонская была назначена указом президента России Владимира Путина 13 октября. Сама бывший депутат рассказала, что рада новому назначению и мечтала о дипломатической работе.

С 2012 по 2014 год политик занимала должность старшего прокурора Генеральной прокуратуры Украины. После Евромайдана и вхождения Крымского полуострова в состав России в 2014 году Поклонская на протяжении двух лет возглавляла прокуратуру Республики Крым.

В 2016 году юриста избрали депутатом Государственной думы РФ. В парламенте она была довольно яркой фигурой, в частности, выступала против пенсионной реформы. Предлагала также законопроекты по борьбе с коррупцией. Она думала идти в Госдуму и в новый созыв, но в мае 2021 года сняла свою кандидатуру с предварительного голосования партии «Единая Россия», и 12 октября 2021 года ее полномочия как депутата истекли.