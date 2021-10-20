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Психолог рассказала, как убедить детей не уходить с незнакомцами

Ирина Игнатенко

Общество
Психолог рассказала, как убедить детей не уходить с незнакомцами
Фото: pixabay.com

Очень важно, чтобы ребенок умел защитить себя и научился говорить «нет» незнакомым людям. Об этом «360» рассказала детский психолог, нейропсихолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова.

Она подчеркнула, что ребенка нужно научить общаться с чужими взрослыми — не запугивать, но объяснить, что не все люди являются друзьями.

— Есть наши близкие, есть знакомые, а есть незнакомые. Поэтому, если какой-то незнакомый человек подходит и что-то предлагает, надо подойти к родителям и спросить разрешения. Это ребенок должен четко знать, — пояснила она.

Также важно создать доверительные отношения в семье, чтобы ребенок не боялся рассказывать о чем-либо родителям, обращаться за помощью в сложной ситуации. Для этого нужно, чтобы родители не ругали ребенка, не обвиняли, не наказывали, а выслушивали и поддерживали.

Психолог добавила, что ребенок, у которого с родителями сложились доверительные отношения, не уйдет с чужими людьми без разрешения. Если родные гуляют вместе с ним, он обязательно подойдет к ним и скажет, что к нему обратился другой незнакомый взрослый.

До этого психолог рассказала, как помочь ребенку адаптироваться в детском саду.

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