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Москвичам рассказали, каких категорий граждан коснутся срочные меры из-за COVID-19

Михаил Алимов

Город
Москвичам рассказали, каких категорий граждан коснутся срочные меры из-за COVID-19
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Новые ограничения из-за коронавирусной инфекции коснутся пожилых москвичей и горожан с хроническими заболеваниями. Об этом в среду, 20 октября, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Во-первых, москвичи старше 60 лет и жители с хроническими заболеваниями должны находиться дома с 25 октября до 25 февраля. Перечень таких заболеваний давно определен департаментом здравоохранения, — рассказала она в интервью ТАСС.

По ее словам, не соблюдать домашний режим и не переходить на дистанционную работу могут те, кто переболел коронавирусом в течение шести месяцев или прошел вакцинацию.

Обязанности у работодателей остаются прежними — раз в неделю они должны на портале mos.ru через личный кабинет предоставлять данные о сотрудниках. Также для них организована специальная горячая линия.

До этого Ракова рассказала, что домашний режим из-за коронавируса затронет около 2,5 миллиона москвичей.

Мэр столицы Сергей Собянин 19 октября заявил, что домашний режим для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями введут в столице из-за всплеска заболеваемости коронавирусом. Работающие граждане, по его словам, могут оформить больничный. Решение обусловлено вступлением Москвы в «новый период роста заболеваемости» в сентябре, подчеркнул Собянин. По сравнению с августом число случаев COVID-19 выросло в четыре раза — до 42 тысяч в неделю, объяснил мэр.

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