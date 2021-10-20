«Путин умнее всех руководителей»: в США признали «энергетический мазохизм» Запада

Фото: Администрация президента РФ

Читатели Wall Street Journal оставили свои комментарии под статьей об энергетических проблемах в Европе. Автор публикации отмечает, что лидеры стран Запада сами загнали себя в угол, стремясь осуществить несбыточные климатические мечты.

Многие пользователи отметили, что Россия извлекла из этой ситуации максимальную выгоду.

«Давайте признаем, что Путин умнее и проницательнее всех сегодняшних европейских и американских руководителей. Никогда не мешай своему врагу, если он совершает самоубийство. Путину даже не нужно уничтожать нас. Он будет просто смотреть, как мы сами себя уничтожаем. А потом пришлет нам лекарство по завышенной цене», — написал один из читателей.

Другой пользователь портала отметил, что европейские страны и Соединенные Штаты «тоже не стали бы помогать российской стороне, если бы она по собственной глупости оказалась бы в ситуации аналогичного кризиса».

Другие комментаторы выразили мнение, что «информация о нехватке газового топлива сильно преувеличена».

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европа находится на пороге кризиса энергетической отрасли, который через несколько недель может стать настоящим потрясением. По его словам, к настоящему моменту политика российской компании «Газпром» и запуск трубопровода «Северный поток — 2» отражаются на росте цен на голубое топливо.

На фоне отказа российской компании «Газпром» от бронирования дополнительных мощностей по транзиту газа через Украину цена на топливо в Европе выросла на 14 процентов. Об этом в понедельник, 18 октября, свидетельствовали данные лондонской биржи ICE.

Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 1281,9 доллара за тысячу кубических метров, или 106,91 евро за МВт*ч.