Больше 5,3 тысячи километров тоннелей продезинфицировали в метро в 2021 году

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За 2021 год в метро Москвы продезинфицировали 5335 километров тоннелей, что составляет расстояние большее, чем до французской столицы. Об этом в среду, 20 октября, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что дезинфекция проходит по ночам — раз в три месяца промывочные машины на небольшой скорости (до пяти километров в час) начинают процедуру.

— Те меры по дезинфекции, которые применялись в московском транспорте еще до пандемии, сейчас работают для сохранения нашего здоровья. Например, в метро, нашем основном перевозчике, по поручению мэра Москвы еще с 2012 года все новые поезда оснащаются автоматической системой обеззараживания воздуха, сейчас их уже более 55, — цитирует Telegram-канал ведомства его главу Максима Ликсутова.

Отмечается, что с марта 2020 года тоннелемоечные машины начали распылять специальное средство, одобренное Роспотребнадзором. За ночь они расходуют более 504 литров раствора антисептика — это самые масштабные дезинфицирующие работы в мире.

До этого сообщалось, что вагоны метро столицы обрабатываются каждые двенадцать часов. Осень считается пиковым временем года по распространению различных вирусов, поэтому к вопросам санитарной безопасности в Московском метрополитене подходят особенно ответственно.