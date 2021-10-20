В Кремле сообщили, что Путин примет рамочное решение по нерабочим дням

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Оперативный штаб правительства России даст инструкции по режиму работы бизнеса в период нерабочих дней, если таковые будут приняты. Об этом в среду, 20 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— От главы государства, скажем так, методологических инструкций ожидать не нужно, ибо методологические все инструкции и разъяснения должен, именно должен, давать штаб правительства, кабинет министров, — сообщил представитель Кремля.

Он пояснил, что Владимир Путин принимает по данному вопросу «рамочные решения», передает ТАСС.

Накануне Песков сообщил, что Путин примет решение о нерабочих днях из-за коронавируса после докладов штаба и правительства.

В России могут в связи с обострением эпидемической обстановки, связанным с распространением COVID-19, вновь ввести нерабочие дни. С таким предложением выступила заместитель председателя правительства, вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом во вторник, 19 октября.