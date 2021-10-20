Василий Ливанов прокомментировал смерть исполнителя роли Мориарти Виктора Евграфова

Фото: Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона

Виктор Евграфов был талантливым каскадером с выдающимися актерскими данными. Пусть он не был гением кинематографа, зато умел с легкостью вживаться в роль своего персонажа. Так прокомментировал уход из жизни Евграфова его коллега по кинокартине «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Василий Ливанов.

— Он был очень профессионален в своем каскадерском деле, актерские данные тоже были хорошие. Но назвать его гениальным актером я не могу, несмотря на его способности гармонично вживаться в роль. В картине «Шерлок Холмс» ему помогал над созданием образа профессора Мориарти выдающийся артист Олег Даль, который озвучил Евграфова, — рассказал Ливанов.

Собеседник «ВМ» выразил соболезнования родным и близким актера в связи с его кончиной.

О смерти Евграфова стало известно 20 октября. По предварительным данным, причиной смерти артиста стал оторвавшийся тромб.

Виктор Евграфов родился 10 сентября 1948 года в Куйбышеве (ныне Самара). В 1976 году окончил ГИТИС. На его счету несколько десятков ролей в кино и на телевидении. Зрители запомнили его по работам в картинах «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Девушка и Гранд», а также сериалах «Завещание Ленина», «Жизнь Клима Самгина», «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» и других.

Кроме того, Евграфов снялся в 32 кинолентах как каскадер. В 1994 году на съемках фильма «В империи орлов» получил тяжелую травму, после которой восстанавливался в течение многих лет.

Удостоен звания заслуженного артиста России (в 1994 году).