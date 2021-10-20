Ливанов рассказал, кто помог Евграфову создать легендарный образ Мориарти в «Шерлоке Холмсе»

Фото: «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

Известный артист Василий Ливанов рассказал, как создавался легендарный образ Мориарти в серии советских фильмов о Шерлоке Холмсе. В кинокартине эту роль сыграл актер Виктор Евграфов, о смерти которого стало известно в среду, 20 октября.

— В картине «Шерлок Холмс» ему помогал над созданием образа профессора Мориарти выдающийся артист Олег Даль, который озвучил Евграфова, — вспоминает Ливанов.

Он также отметил, что Евграфов был талантливым каскадером с хорошими актерскими данными.

— Но назвать его гениальным актером я не могу, несмотря на его способности гармонично вживаться в роль, — добавил Ливанов.

По предварительным данным, причиной смерти Евграфова стал оторвавшийся тромб.

Виктор Евграфов родился 10 сентября 1948 года в Куйбышеве (ныне Самара). В 1976 году окончил ГИТИС. На его счету несколько десятков ролей в кино и на телевидении. Зрители запомнили его по работам в картинах «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Девушка и Гранд», а также сериалах «Завещание Ленина», «Жизнь Клима Самгина», «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» и других. Кроме того, Евграфов снялся в 32 кинолентах как каскадер.