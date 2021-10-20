Эксперт прокомментировал информацию о новом штамме коронавируса

Фото: unsplash

Новый штамм коронавируса, выявленный у ребенка, прилетевшего в Израиль, пока нельзя считать более опасным, чем другие мутации коронавируса. Такое заявление сделал руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Александр Бутенко.

По его словам, в появлении новых штаммов коронавирусной инфекции нет ничего удивительного.

— Появление нового штамма — это далеко не сенсация. Потому что их уже насчитывается колоссальное количество. И это неудивительно, потому что вся эта группа коронавирусов склонна к мутациям. Пока случай в Израиле совершенно новый, поэтому нельзя считать, что с ним может быть связано что-то особенное, — уточнил специалист в комментарии «Радио 1».

Он отметил, что понадобится время, чтобы оценить степень заразности нового штамма и его способность вызывать тяжелое течение болезни. Пока нельзя сказать, сможет ли новый штамм конкурировать со штаммом «дельта», который на сегодняшний день является самым агрессивным.

Ранее власти Израиля сообщили о первом выявленном случае нового субварианта штамма коронавируса «дельта» — AY.4.2. Зараженным оказался 11-летний мальчик, прилетевший из Молдовы, сообщает argumenti.ru.

До этого врачи объяснили, почему дети с коронавирусом стали чаще попадать в реанимацию.