Путин призвал регионы не занижать статистику по COVID-19

Фото: Администрация президента РФ

Главам регионов нельзя занижать статистику по ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 20 октября.

— Обращаю внимание коллег в регионах: ни в коем случае нельзя что-то занижать, приукрашивать картину, — рассказал глава государства.

Это опасно и безответственно в текущей ситуации, подчеркнул он. Руководителям субъектов также следует наращивать темпы вакцинации, подчеркнул президент.

При этом, по словам Путина, большое количество новых случаев COVID-19 в регионе не равняется плохой работе местных властей. Наоборот, это говорит о профилактике и предупреждении распространения болезни «не на бумаге», подчеркнул глава государства.

Главы регионов могут ввести нерабочие дни начиная с 23 октября. Для этого потребуется наличие высокого уровня заболеваемости, уточнил глава государства.

Президент призвал руководителей субъектов брать на себя ответственность по ситуации с COVID-19. Им следует без затяжки принимать нужные решения, а полпреды окажут им в этом поддержку, приводит слова Путина РИА Новости.

20 октября Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

Президент также предоставил регионам право установить дополнительные нерабочие дни для борьбы с COVID-19. Субъекты при необходимости смогут ввести режим нерабочих дней уже с 23 октября, заключил Путин.