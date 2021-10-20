Путин подпишет документы о решениях по COVID-19 в России 20 октября

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин рассказал, что подпишет документы о решениях по коронавирусу в среду, 20 октября.

— В соответствии с тем, что было сформулировано в начале нашей встречи, мною сегодня будут подписаны необходимые нормативные документы, — рассказал глава государства на совещании с правительством, отмечает РИА Новости.

20 октября Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

Президент также предоставил регионам право установить дополнительные нерабочие дни для борьбы с COVID-19. Субъекты при необходимости смогут ввести режим нерабочих дней уже с 23 октября, заключил Путин.

В тот же день вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что гражданам необходимо воздержаться от поездок в другие регионы из-за ситуации с коронавирусом. Это позволит не усложнять эпидемическую ситуацию, а также не увеличивать нагрузку на медицинскую систему, подчеркнула она.

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За последние 24 часа в России выявили 34 073 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. В стране также зафиксировали 1028 летальных исходов из-за COVID-19.