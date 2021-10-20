Москва и Подмосковье стали лидерами по коллективному иммунитету от COVID-19

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Лидерами по коллективному иммунитету от коронавируса стали Москва, Подмосковье и Тува. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в среду, 20 октября.

— Регионы — лидеры по достижению показателей коллективного иммунитета — это Московская область, Москва, Республика Тыва, Чеченская Республика, город Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ, Республика Карелия и Белгородская область, — рассказала представитель правительства.

Худшим образом ситуация, в частности, складывается в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Камчатском крае, Татарстане и Томской области, уточнила она. Уровень коллективного иммунитета в России превышает 45 процентов, приводит слова Голиковой РИА Новости.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

Президент также предоставил регионам право установить дополнительные нерабочие дни для борьбы с COVID-19. Субъекты при необходимости смогут ввести режим нерабочих дней уже с 23 октября, заключил Путин.

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За последние 24 часа в России выявили 34 073 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. В стране также зафиксировали 1028 летальных исходов из-за COVID-19.