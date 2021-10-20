Перед судом предстанут обвиняемые в нападении на руководителей хлебокомбинатов

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Подмосковная прокуратура утвердила обвинение в отношении двух мужчин, которые являются фигурантами дела о нападении на руководителей хлебокомбинатов в столичном регионе. Об этом в среду, 20 октября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева.

По ее словам, 3 августа 2020 года злоумышленники напали на парковке гипермаркета в Пушкине на заместителя генерального директора АО «Ивантеевский хлебокомбинат». Обвиняемые плеснули в лицо женщине серную кислоту, после чего скрылись с места преступления. В данном эпизоде они выполняли роль наемников.

В результате пострадавшая получила тяжкие травмы.

В ходе расследования вышеописанного дела также выяснилось, что один из фигурантов совершил еще одно нападение в марте 2019 года в поселении Сосненском. Тогда пострадал генеральный директор ООО «Хлебокомбинат «Пеко», у которого злоумышленник похитил свыше 180 тысяч рублей.

— Уголовное дело направлено в Пушкинский городской суд для рассмотрения по существу, — заключила Григорьева.

До этого подмосковные полицейские предотвратили разбойное нападение на автомойку в Видном. Задержанными оказались 40-летний уроженец ближнего зарубежья и двое жителей Северо-Кавказского федерального округа 30 и 32 лет, один из которых ранее судим. Во время досмотра у налетчиков изъяли два ружья, восемь патронов и монтировку.