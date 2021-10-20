Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Опасайтесь токсичных людей: астрологи предупредили о начале очень напряженной недели

Дарья Чентаева

Общество
Опасайтесь токсичных людей: астрологи предупредили о начале очень напряженной недели
Фото: Unsplash

Астролог Алена Никольская сообщила, что с 20 октября началась очень напряженная неделя. Полнолуние уже влияет на состояние жителей Земли, но в ближайшие дни оно войдет в напряженный контакт с Плутоном, и это может неблагоприятно отразиться на жизни тех, кто не успеет подготовиться, пояснила эксперт.

По ее словам, следует держаться подальше от агрессивных и токсичных людей. Также осторожность нужно проявлять во всех областях, связанных с техникой и оружием.

— Марс отвечает за войну, и вообще это бог войны, поэтому все вопросы, которые будут связаны с военными какими-то перемещениями, активными военными действиями, а также людьми, связанными с опасными, взрывоопасными вещами — оружие, огонь, любые инструменты, любая какая-то механика, любые какие-то механизмы — сейчас это время повышенного внимания и опасности, — добавила Никольская.

По словам астролога, до конца октября необходимо остерегаться раздражительных и недобрых личностей, чтобы избежать конфликтов. Также нежелательно в октябре и ноябре бывать в местах большого скопления людей.

Алена Никольская рассказала, что опасности стоит ждать не только от людей, но и от природы. В этот период возможны извержения вулканов, тектонические и сейсмические активности.

Астролог также советует как можно скорее разобраться со старыми обидами, чтобы не подвергаться излишней тревоге, сообщает Пятый канал.

Ранее шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова назвала знаки зодиака, мечты которых осуществятся во второй половине октября.

Читайте также:
звездыГороскопыопасность
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Александр Никонов
Александр Никонов

Звездная пыль в глаза

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Ботаники стали миллионерами

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая война

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как создать крепкую семью?

Надежда Головкова
Надежда Головкова

Подбирайте гардероб с умом

Все мнения
О проекте