Опасайтесь токсичных людей: астрологи предупредили о начале очень напряженной недели

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Астролог Алена Никольская сообщила, что с 20 октября началась очень напряженная неделя. Полнолуние уже влияет на состояние жителей Земли, но в ближайшие дни оно войдет в напряженный контакт с Плутоном, и это может неблагоприятно отразиться на жизни тех, кто не успеет подготовиться, пояснила эксперт.

По ее словам, следует держаться подальше от агрессивных и токсичных людей. Также осторожность нужно проявлять во всех областях, связанных с техникой и оружием.

— Марс отвечает за войну, и вообще это бог войны, поэтому все вопросы, которые будут связаны с военными какими-то перемещениями, активными военными действиями, а также людьми, связанными с опасными, взрывоопасными вещами — оружие, огонь, любые инструменты, любая какая-то механика, любые какие-то механизмы — сейчас это время повышенного внимания и опасности, — добавила Никольская.

По словам астролога, до конца октября необходимо остерегаться раздражительных и недобрых личностей, чтобы избежать конфликтов. Также нежелательно в октябре и ноябре бывать в местах большого скопления людей.

Алена Никольская рассказала, что опасности стоит ждать не только от людей, но и от природы. В этот период возможны извержения вулканов, тектонические и сейсмические активности.

Астролог также советует как можно скорее разобраться со старыми обидами, чтобы не подвергаться излишней тревоге, сообщает Пятый канал.

Ранее шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова назвала знаки зодиака, мечты которых осуществятся во второй половине октября.