Экономист рассказал, что нужно для борьбы с бедностью в России

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Власти планируют снизить уровень бедности к 2024 году до 9,6 процента. Об этом говорится в Едином плане по достижению национальных целей развития России до 2030 года, передают «Известия». О том, насколько эти задачи реальны и что для их реализации нужно сделать, «Вечерняя Москва» спросила экономиста.

Как рассказал ведущий научный сотрудник и заведующий лабораторией экономического факультета МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов, ничего нереального в этих целях нет. Вопрос заключается только в том, готово ли правительство использовать для снижения бедности необходимые ресурсы и средства.

В первую очередь, говорит эксперт, необходимо поднять уровень основных доходов населения. А для этого нужно ускорить экономический рост.

— Ускорить экономический рост можно созданием стимулов для инвестиций как со стороны частного бизнеса, так и со стороны государства. Можно привлекать и иностранные инвестиции, от них тоже ничего плохого не будет — это вклад в экономическое развитие. Другой вопрос: привлечь качественные иностранные инвестиции, реально способствующие экономическому развитию, в условиях действующих против России санкций, довольно сложно, — отметил специалист.

Помимо всего прочего, России необходимо изменение качества экономического развития, уверен Колганов. Поскольку, чтобы экономическое развитие влекло за собой рост доходов, необходимо, чтобы новые рабочие места, которые создаются, и старые рабочие места, которые существуют, были более высокого качества, чем сейчас.

— Новые рабочие места должны создаваться в секторах, требующих более высокой квалификации рабочих. Соответственно, с более высокой оплатой. Поэтому экономический рост должен обеспечиваться в первую очередь за счет высокотехнологичных секторов экономики. Дело в том, что в истории экономического развития, не столь уж давней, не раз встречались примеры того, как страны обеспечивали довольно приличные темпы экономического роста, но при этом доходы населения там падали. Не хотелось бы с такой ситуацией столкнуться, — добавил эксперт.

Да и Россия такую ситуацию уже проходила в 1930-е годы, уточнил спикер. Тогда совершено четко решалась задача технологической модернизации и индустриализации страны за счет сокращения реальных доходов населения. Открыто эти цели, конечно же, не декларировались, тем не менее развитие секторов, обеспечивающих технологическую модернизацию, происходило за счет свертывания производства, обеспечивающего реальные доходы населения.

Такой путь оправдан только в условиях чрезвычайной ситуации, когда необходимо резко обеспечить рывок и ради этого многим пожертвовать. Сейчас уже, убежден Колганов, острой надобности чем-то жертвовать и на всех затягивать пояса, нет. Россия способна развиваться, увеличивать доходы своего населения и бороться с бедностью, не прибегая к экстренным мерам.

К тому же пример Китая доказал, что можно решить и задачу ускоренного экономического развития, и увеличения реальных доходов населения, заключил экономист.