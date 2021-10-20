Глобальный сбой произошел в работе социальной сети Instagram

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Пользователи социальной сети Instagram пожаловались на сбои в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные Downdetector в среду, 20 октября.

Проблемы с доступом к сервису появились примерно в 16:50 по Москве. Больше всего жалоб поступает из США, на неполадки указывают и пользователи из Великобритании, Италии, России, Канады и Испании.

Большинство людей жалуются на работу приложения, сбои при соединении с сервером, а также трудности с работой десктопной версии, отмечается на сайте Downdetector.

4 октября сообщалось, что проблемы в работе Telegram, Twitter, Google и TikTok зафиксировали пользователи в России и многих других странах мира. Отмечается, что большинство сообщений о неполадках поступило из США, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Нидерландов, России.

Заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» заявил, что масштабные сбои в социальных сетях подтверждают правоту аналитического доклада «20 главных цифровых угроз для гражданского общества».