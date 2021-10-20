QR-коды для заселения в отели и посещения кафе ввели в Крыму

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Обязательные QR-коды для посещения баров и кафе, а также для заселения в отели ввели в Крыму. Это следует из поправок в указ главы республики в среду, 20 октября.

Гражданам потребуется наличие сертификата о вакцинации, QR-кода, документа о перенесенном COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста. С помощью одного из этих документов они смогут попасть в заведения общественного питания, фуд-корты, а также ночные клубы.

Крымчанам старше 65 лет предписано не покидать дома с 25 октября. Мера будет действовать до особого распоряжения, исключение составят лишь случаи прямой угрозы жизни и здоровью, отмечается на сайте правительства Крыма.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

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Президент также предоставил регионам право установить дополнительные нерабочие дни для борьбы с COVID-19. Субъекты при необходимости смогут ввести режим нерабочих дней уже с 23 октября, заключил Путин.

За последние 24 часа в России выявили 34 073 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. В стране также зафиксировали 1028 летальных исходов из-за COVID-19.