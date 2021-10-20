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Движение по Алтуфьевскому шоссе в столице затруднено из-за смертельной аварии

Виктория Сикерина

Происшествия
Движение по Алтуфьевскому шоссе в столице затруднено из-за смертельной аварии
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе, 97 Карта всех событий

Транспортное движение по Алтуфьевскому шоссе в сторону развязки с Вологодским проездом затруднено из-за смертельного ДТП с участием пешехода и грузовика. Об этом сообщили в среду, 20 октября, в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Проезд автомобилей осуществляется по одной полосе из четырех, говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе ГИБДД по Москве рассказали, что грузовая машина марки Scania сбила женщину на Алтуфьевском шоссе около дома № 97 на севере города.

В ведомстве отметили, что погибшая 76-летняя женщина переходила магистраль на красный сигнал светофора.

На место происшествия была немедленно направлена следственно-оперативная группа.

В среду, 20 октября, в ГИБДД по столице заявили, что за девять месяцев 2021 года в Москве зарегистрировали 1252 ДТП с участием автомобилей такси, в этих авариях погибли 40 человек и еще 1457 человек получили травмы различной степени тяжести.

В сравнении с аналогичным периодом в прошлом году количество летальных случаев в дорожных авариях с такси сократилось на 15 процентов.

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