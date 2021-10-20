«Тетя неадекватная»: Буланова ответила на оскорбления Даны Борисовой

Фото: Из личного архива Татьяны Булановой

Певица Татьяна Буланова отреагировала на оскорбления со стороны телеведущей Даны Борисовой, которая назвала исполнительницу «недалекой бабой». Причиной скандала стали слова Булановой о домогательствах.

Конфликт начался после того, как Буланова сказала, что публично заявлять о том, что являешься жертвой харассмента, стыдно и неприемлемо. Певица считает, что неприлично рассказывать о таком через много лет, когда уже достиг высот в карьере. Тем более что многих обвиняемых мужчин уже нет в живых, поэтому они не могут опровергнуть обвинения в их адрес.

Телеведущая в ответ предположила, что к Татьяне Булановой просто никто не приставал из-за того, что она якобы непривлекательна. Исполнительница ответила на высказывание Борисовой.

— Девушка странная заявила, что, возможно, я не так внешне выгляжу хорошо, что ко мне никто не приставал. Не знаю, честно говоря… Тетя неадекватная, не буду говорить кто, — ответила Буланова в комментарии Telegram-каналу «Звездач».

Подписчики предположили, что конфликт двух знаменитостей может развернуться дальше в эфире ток-шоу на телевидении.

Ранее о харассменте в балете рассказал народный артист РФ, артист балета и педагог Николай Цискаридзе.