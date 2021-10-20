Движение по Алтуфьевскому шоссе восстановили после смертельного ДТП

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе, 97 Карта всех событий

Транспортное движение по Алтуфьевскому шоссе в сторону развязки с Вологодским проездом полностью восстановили после смертельной дорожной аварии с участием пешехода и грузовика. Об этом в среду, 20 октября, заявили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в пресс-службе ГИБДД по Москве рассказали, что грузовая машина марки Scania сбила женщину на Алтуфьевском шоссе около дома № 97 на севере города.

В ведомстве отметили, что 76-летняя женщина, погибшая в этом ДТП, переходила магистраль на красный сигнал светофора.

После сообщения о случившемся на место происшествия была немедленно направлена следственно-оперативная группа.

До этого в пресс-службе столичной ГИБДД рассказали, что за девять месяцев текущего года автоинспекторы зафиксировали свыше 90 тысяч нарушений правил дорожного движения (ПДД), связанных с несоблюдением требования уступить дорогу пешеходам.

Уточняется, что пресечение нарушений правил перехода проезжей части является приоритетным направлением деятельности.