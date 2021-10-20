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Минпромторг назвал не попадающие под нерабочие дни компании в России

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Экономика
Минпромторг назвал не попадающие под нерабочие дни компании в России
Фото: Pixabay

Системообразующие предприятия, продуктовый ретейл и компании по выпуску продукции против коронавируса продолжат функционировать в нерабочие дни. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в среду, 20 октября.

— Безусловно, в объявленный президентом период нерабочих дней должны продолжить бесперебойную работу системообразующие предприятия, производства непрерывного цикла, все предприятия, задействованные в выпуске и цепочках поставок антиковидной номенклатуры, а также продуктовый ретейл, — рассказал министр.

В данной ситуации необходимо предоставить людям возможность приобретать товары первой необходимости без препятствий, приводит слова Мантурова РИА Новости.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

Президент также предоставил регионам право установить дополнительные нерабочие дни для борьбы с COVID-19. Субъекты при необходимости смогут ввести режим нерабочих дней уже с 23 октября, заключил Путин.

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За последние 24 часа в России выявили 34 073 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. В стране также зафиксировали 1028 летальных исходов из-за COVID-19.

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