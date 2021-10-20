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Деревянное здание загорелось на Заводском шоссе в столице

Виктория Сикерина

Происшествия
Деревянное здание загорелось на Заводском шоссе в столице
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, посёлок Внуково, Заводское шоссеКарта всех событий

Пожар произошел в деревянном здании на территории цементного завода на Заводском шоссе в районе владения № 19 в столице. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных городских службах в среду вечером, 20 октября.

По его информации, из-за происшествия в помещении случилось частичное обрушение.

Уточняется, что возгорание удалось локализовать. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Похожий инцидент произошел днем 20 октября. Тогда по адресу бульвар Андрея Тарковского, в районе станции метро «Рассказовка», воспалменились бытовки на территории стройки. По данным МЧС, площадь возгорания составила 400 квадратных метров. В 14:22 возгорание удалось ликвидировать.

После руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила «ВМ», что надзорное ведомство начало проверку в связи с произошедшим пожаром.

Также во вторник, 19 октября, в жилом доме на юго-западе столицы произошло возгорание, в ходе инцидента были спасены шесть человек. В квартире воспламенились личные вещи и мебель. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

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