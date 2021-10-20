Деревянное здание загорелось на Заводском шоссе в столице

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, посёлок Внуково, Заводское шоссе Карта всех событий

После руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила «ВМ», что надзорное ведомство начало проверку в связи с произошедшим пожаром.

Также во вторник, 19 октября, в жилом доме на юго-западе столицы произошло возгорание, в ходе инцидента были спасены шесть человек. В квартире воспламенились личные вещи и мебель. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.