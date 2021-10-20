Деревянное здание загорелось на Заводском шоссе в столице

Пожар произошел в деревянном здании на территории цементного завода на Заводском шоссе в районе владения № 19 в столице. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных городских службах в среду вечером, 20 октября.
По его информации, из-за происшествия в помещении случилось частичное обрушение.
Уточняется, что возгорание удалось локализовать. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.
Похожий инцидент произошел днем 20 октября. Тогда по адресу бульвар Андрея Тарковского, в районе станции метро «Рассказовка», воспалменились бытовки на территории стройки. По данным МЧС, площадь возгорания составила 400 квадратных метров. В 14:22 возгорание удалось ликвидировать.
После руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила «ВМ», что надзорное ведомство начало проверку в связи с произошедшим пожаром.
Также во вторник, 19 октября, в жилом доме на юго-западе столицы произошло возгорание, в ходе инцидента были спасены шесть человек. В квартире воспламенились личные вещи и мебель. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.