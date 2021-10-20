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Пожарные локализовали возгорание на Заводском шоссе

Виктория Храменкова

Происшествия
Пожарные локализовали возгорание на Заводском шоссе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Внуковское, Заводское шоссе, дом 19АКарта всех событий

20 октября в 22:20 в поселке Внуковское, Заводское шоссе, дом 19А произошел пожар. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных городских службах в среду вечером, 20 октября.

По предварительной информации, произошло возгорание отдельно стоящего бесхозного двухэтажного деревянного здания. Площадь пожара составила около 50 квадратных метров.

Пожарные прибыли в 23:01, а в 23:13 возгорание было полностью ликвидировано. О пострадавших не сообщается.

В среду, 20 октября, по адресу бульвар Андрея Тарковского, в районе станции метро «Рассказовка», воспалменились бытовки на территории стройки. По данным МЧС, площадь возгорания составила 400 квадратных метров. В 14:22 возгорание удалось ликвидировать. Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила «ВМ», что надзорное ведомство начало проверку в связи с произошедшим пожаром.

9 октября, в жилом доме на юго-западе столицы произошло возгорание, в ходе инцидента были спасены шесть человек. В квартире воспламенились личные вещи и мебель.

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