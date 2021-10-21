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Эксперт перечислила действия при «сливе» персональных данных в интернете

Виктория Храменкова

Общество
Эксперт перечислила действия при «сливе» персональных данных в интернете
Введение пароля к электронной почте

Злоумышленники могут легко получить информацию о любом человеке через его социальные сети. О том, как реагировать на распространения персональных данных в интернете и как избежать этих неприятностей, рассказала аналитик центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании «Инфосистемы Джет» Мария Волгина.

— Самым опасным местом «слива» данных, конечно же, являются социальные сети. Злоумышленники, занимающиеся сбором информации, в первую очередь, нацелены на площадки массового использования, — сказала эксперт.

Наиболее или наименее безопасную соцсети выделить не получится. Потому что если информация о человеке находится в публичном доступе, то она в любом случае является уязвимой, передает агентство «Прайм» слова Волгиной.

Также сейчас набирает популярность сбор открытой информации из доступных источников в интернете. «Сливу» могут быть подвержены данные, указанные на публичных страницах. Однако злоумышленники используют и особенности архитектуры различных платформ. Благодаря этому, они могут совершать сбор непубличной информации, способной вместе с открытыми данными представлять ощутимую угрозу для пользователей.

— «Слив» также может произойти в результате целенаправленной атаки на один из сервисов,где зарегистрировался человек. В таком случае злоумышленникам будет доступна вся информация, которую пользователь указал о себе в процессе регистрации, включая пароли, — добавила аналитик.

Для того, что защитить свои данные необходимо внимательно относиться к своим паролям. Также не рекомендуется использовать один и тот же пароль для нескольких аккаунтов.

Кроме этого, эксперт не рекомендует делиться подробной информацией в своих социальных сетях. Так, например, не стоит постить в Instagram фото с геометкой аэропорта с подписью, что улетаете в Европу на неделю. Злоумышленники будут знать, что в определенный период никого не будет дома.

Если «слив» все же произошел, то нужно минимизировать возможный ущерб. Необходимо обратиться в службу поддержки, сменить пароль, а в случае «слива» банковских данных — заблокировать карту. Если есть угроза «слива» паспортных данных, то нужно срочно менять паспорт.

В начале октября «Вечерняя Москва» писала про исследование, которые показало, что у каждого пятого россиянина имеется три адреса электронной почты. В опросе приняли участие более 1,5 миллиона человек.

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