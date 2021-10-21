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Билл Клинтон рассказал о своем состоянии после выписки из больницы

Виктория Храменкова

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Билл Клинтон рассказал о своем состоянии после выписки из больницы
Фото: Скриншот видео на YouTube-канале Good Morning America

Бывший президент США Билл Клинтон заявил, что после выписки из больницы чувствует себя хорошо.

— Я очень рад быть снова дома. Я отлично себя чувствую, наслаждаюсь прекрасной осенней погодой. Я на пути к выздоровлению, — говорит Клинтон на видео, которое выложено в его Twitter.

Экс—президент США был выписан из больницы на прошлой неделе. Клинтон, которому уже 75 лет, выглядит похудевшим, но веселым.

— Хочу напомнить всем: найдите время, чтобы прислушиваться к своему телу и заботиться о себе. Нам всем есть что делать. И каждый из нас должен сыграть важную роль в жизни и в ближайшем будущем, — подчеркнул бывший президент США в видео.

Клинтон был госпитализирован на прошлой неделе с диагнозом «сепсис», причиной которого считается инфекция мочевыводящих путей. Он провел в больнице пять ночей и был выписан для продолжения курса антибиотиков на дому.

Билл Клинтон — 42-й президент США, он занимал этот пост с 1993 по 2001 год. Он избирался от Демократической партии на два срока подряд. До этого Клинтон пять раз избирался губернатором штата Арканзас.

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