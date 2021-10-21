Врач рассказал, почему детям важно носить маски

Детям необходимо носить маски в общественных местах. Это связано с тем, что в местах, где можно взрослых, ребенок может заразиться. Об этом рассказал врач—инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

— Нужно ли детям соблюдать масочный режим? Нужно, именно в общественных местах с преобладанием взрослых. В детских коллективах нет. Почему так? Вероятность того, что инфицированный COVID-19 взрослый заразит ребенка, в несколько раз превышает обратную ситуацию, когда больной ребенок заражает здорового, — заявил врач.

У детей выделение вируса ниже, чем у взрослых, хотя риски заразиться от ребенка все равно есть, передает РИА Новости слова эксперта.

Во вторник, 19 октября, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость коронавирусом среди детей в РФ выросла кратно по сравнению с прошлым годом.

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Врачи отмечают, что выросло количество тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди детей. Они отмечают, что штамм «дельта», почти вытеснивший остальные варианты коронавируса, все чаще вызывает большое количество осложнений у людей молодого возраста.