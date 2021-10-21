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Путин планирует провести ежегодную большую пресс-конференцию

Михаил Алимов

Общество
Путин планирует провести ежегодную большую пресс-конференцию
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин планирует провести свою ежегодную большую пресс-конференцию. Об этом в четверг, 21 октября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Ежегодная пресс-конференция планируется, — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Формат грядущей встречи будет зависеть от эпидемической ситуации, передает ТАСС.

Традиционные пресс-конференции Владимира Путина проходят каждый год, начиная с 2001-го, за исключением времени, когда он занимал пост премьер-министра РФ (с мая 2008-го по май 2012 года — прим. «ВМ»).

В прошлом году формат его встречи с журналистами несколько изменился из-за пандемии коронавируса. Часть аккредитованных сотрудников СМИ находились рядом с президентом в резиденции в Ново-Огареве, а остальные общались с помощью видеосвязи из Центра международной торговли, где обычно и проходили пресс-конференции.

Ожидаются не менее 1250 аккредитованных журналистов, а также ответы на вопросы россиян.

Владимир Путин уже разговаривал с жителями РФ в этом году. Его прямая линия прошла в конце июня. Тогда президент России ответил на 68 вопросов граждан по самым разным темам — от проблем, связанных с пандемией коронавируса, до различных аспектов экономики, сельского хозяйства и сферы ЖКХ.

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