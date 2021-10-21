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Четверых россиян арестовали в Турции по обвинению в шпионаже

Михаил Алимов

Происшествия
Четверых россиян арестовали в Турции по обвинению в шпионаже
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Турции арестованы четверо россиян. Их обвиняют в политическом и военном шпионаже, а также нападении на чеченских оппозиционеров. Об этом в четверг, 21 октября, сообщили в газете Hurriyet.

По данным издания, турецкие правоохранители арестовали Абдуллу Абдуллаева, Равшана Ахмедова, Беслана Расаева и Асланбека Абдулмуслимова. Кроме того, под стражей еще находятся граждане Украины и Узбекистана — Игорь Ефрим и Амир Юсупов соответственно.

Официального подтверждения от турецких полицейских пока не получено, передает РИА Новости.

9 октября сообщалось, что в Турции по подозрению в шпионаже полиция задержала шестерых человек. Местный телеканал отметил, что задержанные были под наблюдением после въезда в Турцию. При обыске у них обнаружили оружие, документы и российские паспорта. При этом подлинность документов пока не установлена. По данным телеканала, спецоперацию провели в Стамбуле и Анталье. Подозреваемые, по предварительным данным, планировали нападение на иностранцев и якобы пытались получить секретные сведения.

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