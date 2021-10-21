Десять процентов месячной нормы осадков выпало за прошедшие сутки в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

За минувшие сутки в столице в виде снега и дождя выпала десятая часть месячной нормы осадков. Об этом в четверг, 21 октября, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Накануне вечером в большинстве районов Москвы пошел снег, который постепенно преобразовался в дождь.

— По количеству осадков у нас за прошедшие сутки в Москве выпало 6 миллиметров, это 10 процентов месячной нормы, для осени это достаточно много. В большей степени это дождь, но снег вчера был капитальный, вчера его уже видели почти все, так что это была такая репетиция зимы, — рассказал Тишковец РИА Новости.

До этого сообщалось, что в четверг, 21 октября, жителей Москвы и региона ожидает облачная погода. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха прогреется до плюс 13 градусов.

После непродолжительного тепла в центральной части Европейской России в субботу, 23 октября, температура воздуха опустится на 10 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В воскресенье, 24 октября, регион будет под влиянием северных ветров. Таким образом температура в дневное время и по ночам будет варьироваться от нуля до плюс пяти градусов. 25 октября будет светить солнце. Возможны непродолжительные осадки.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, когда в Москве появится «нормальный» снег.