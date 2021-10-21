Названы травы, способные снизить нервную возбудимость и сохранить сознание

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Сохранить сознание и успокоиться человеку, который часто испытывает стрессовые состояния, может помочь перечная мята. Об этом «Вечерней Москве» рассказал профессиональный травник с медицинским образованием Дмитрий Юровский.

Он также подчеркнул, что эту траву можно использовать каждый день.

— Можно любой вид мяты использовать, но именно в перечной содержится ментол. Он также оказывает и спазмолитическое действие. В некоторых случаях это неплохо помогает при головных болях, — сказал Юровский.

По словам травника, также средствами для борьбы с нервной возбудимостью являются семена укропа и ромашка. В обоих случаях необходима одна и та же дозировка: чайная ложка на стакан кипятка.

Кроме того, эксперт рассказал, какие травы подходят и как их правильно применять в лечении постковидного синдрома. Он напомнил, что после перенесенного коронавируса россияне часто чувствуют слабость, апатию, неустойчивое эмоциональное состояние и головные боли.

В сентябре ВОЗ впервые официально озвучила определение постковидного синдрома, которым страдают до 20 процентов переболевших коронавирусом. Среди основных остаточных признаков болезни — чрезмерная утомляемость, затрудненное дыхание, когнитивное расстройство и другие симптомы. Как избавиться от постковидного синдрома и можно ли сделать это самостоятельно, «Вечерней Москве» рассказали медики.